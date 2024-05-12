Kamuda tasarruf paketi açıklanacak: 100 milyar liralık tasarruf hedefleniyor Ekonomi yönetimi hedefleri doğrultusunda kamuda tasarrufu artırmaya yönelik yeni bir çalışma daha yürüttü. Kamuda tasarruf tedbirleri, 13 Mayıs 2024'te kamuoyuna duyurulacak. İlk etapta uygulanacak tedbirler ise belli olmaya başladı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası açıkladığı tasarruf tedbirlerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haftanın son günü katıldığı bir toplantıda pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte kamuda verimlilik ve tasarruf paketinin açıklayacaklarını belirtti.

Şimşek açıklama tarihini şu ifadelerle duyurdu:

Önümüzdeki dönemde kamu maliyesine ilişkin birçok hususta adım atacağız. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız.

Tasarruf paketi Yılmaz ve Şimşek tarafından pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıklanacak.

Geniş kapsamlı çalışma yapıldı

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı.

Çalışma, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunuldu.

Hedef: 100 milyar lira tasarruf

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarafından yürütülen tedbirlerle birlikte 100 milyar lira tasarruf hedefleniyor.

Kamuda tasarruf ve tedbir paketinin detayları belli oldu

Bu aşamada tasarruf tedbirlerinde detaylar belli olmaya başladı. Buna göre, kamu kesimi yeni kuralarla tanışacak ve uygulamalarla önemli bir tasarruf sağlanacak.

Kamuda tasarruf tedbirlerinden bazıları:

-Tasarruf tedbirleriyle birlikte kamu kurumlarında giderler kalem kalem hesaplanacak, harcamalar en aza indirilecek.

-Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek.

-Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere ara verilecek.

-Kurumlar eğitim ve buna benzer toplantılarını otellerde değil kendi tesislerinde, asgari harcama ile gerçekleştirecek.

-Yurt dışı gezilere çok zorunlu olmadığı sürece gidilmeyecek. Zorunlu gezilerde ise kadro sınırlı tutulacak.

-Kırtasiye harcamaları azalacak, yazışmalar dijital ortamda yapılacak.

-Yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, ancak yeni yatırımlara başlanmayacak.

-Hazine garantili projeler gözden geçirilecek. Kısa dönemde geri dönüşü olmayan projelere garanti verilmeyecek.

-Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanlar sınırlandırılacak.

-Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirilecek.

-Kamu binalarında enerji tasarrufu uygulanacak.

-Kurumlar kendilerine ayrılan harcama tavanını aşmayacak.

-Kurumlar tasarrufla ilgili 3 ayda bir rapor sunulacak. Kurumlar yaptıkları tasarrufu rapor halinde komisyona gönderecek.

İlk adımlar atıldı

Tasarruf tedbirleri kapsamında, bakanların tasarrufu kendi makamlarında başlatması planlanıyor. Bu konuda ilk adımı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya attı. Bakan Yerlikaya kendi araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcıları’nın koruma araç ve koruma polis sayılarını azalttı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)