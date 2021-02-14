Koronavirüs kısıtlamalarına rağmen 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin tercihi Kapadokya oldu.

Nevşehir'de yar alan Türkiye’nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğu yaşanıyor.

OTELLER YÜZDE 90 DOLDU

14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla tercihlerini Kapadokya’dan yana kullanan yerli ve yabancı turistlerin ilgisiyle birlikte bölgede bulunan otellerde yüzde 90 oranında doluluk yaşandığı öğrenildi.

ATV VE AT TURLARI REVAÇTA

Sevgililer Günü’nü bölgede geçiren turistlerin ATV ve at turlarına katılarak bölgenin eşsiz güzelliklerini gezme fırsatı bulurken turistlerin katılmış olduğu ATV ve at turları havadan görüntülendi.

Kapadokya’da Sevgililer Günü yoğunluğu VİDEO

“SEVGİLİLER GÜNÜ İLK OLARAK KENDİNE OLAN SEVGİNİ BELLİ ETMEKTİR”

14 Şubat Sevgilileri Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesine gelen turistlerden Christina Verner “Sevgililer Günü ilk olarak kendine olan sevgini belli etmektir.” dedi.

"KAPADOKYA'DA OLMAKTAN MUTLUYUM"

Verner,duygularını anlatmaya “14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ben de buraya arkadaşlarım ile birlikte geldim. Ve burada olmanın mutluluğunu yaşıyorum.” şeklinde devam etti.