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    Kapadokya'da 'Üç Güzeller' bölgesine turist akını

    Nevşehir ilinin eşsiz doğal dokusu Kapadokya, her mevsim turist çekmeye devam ederken; bu hafta sonu özellikle de "Üç Güzeller" bölgesi ile turistlerin ilgi odağı oldu.
    • DHA
    • 03.10.2020 - 13:28
    • Güncelleme : 03.10.2020 - 13:28
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    Kapadokya'da 'Üç Güzeller' bölgesine turist akını

    Nevşehir ilinde merkeze 20 kilometre uzaklıkta bulunan Ürgüp'ün girişinde bulunan 3 peribacasının yan yana yer aldığı “Üç Güzeller” bölgesi turistler için adeta bir cazibe merkezi.

    Kapadokya

    YERLİ VE YABANCI TURİSTLER BÖLGEYE HAYRAN KALIYOR

    Hafta sonu ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, özellikle Üç Güzeller bölgesine hayran kaldı. Kapadokya peri bacalarının dışında tüm sahada yer alan farklı toprak ve kaya yapısı ise görenleri hayrete düşürüyor.

    Kapadokya

    AHŞAP YÜRÜYÜŞ ALANLARI GEZMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

    Turistler, ahşap yürüyüş alanlarının bulunduğu bölgede gezip, 3 peribacasını arkalarına alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Koronavirüsün etkileri buraya da yansıdı. Geçmiş yıllarda Asyalı turistlerin yoğun ilgisini çeken bölgede, şimdi daha çok Avrupalı turistler görülüyor.

    Kapadokya

    HER YIL 1 MİLYONDAN FAZLA TURİST ÜÇ GÜZELLERİ GÖRMEYE GELİYOR

    Üç Güzeller bölgesini her yıl 1 milyonu aşkın turistin ziyaret ettiği belirtildi.

    Kapadokya'da etkinlikler bitmiyor. Kapadokya bölgesindeki peribacaları olgusunu ortaya koyan üç peribacasının yer aldığı alanı gezen turistler, düzenlenen deve turlarına da katılıyor.

    Kapadokya

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