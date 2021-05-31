Kapanma döneminde ihtiyaç kredisi başvuruları yüzde 30 azaldı

Tam kapanma döneminde ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerine başvurularının azaldığı bildirildi.

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik dalgalanmalar finansal güvenceyi vatandaş için daha da önemli hale getirdi. Tam kapanma dönemi, mayıs ayının ilk 10 günü ile karşılaştırıldığında ihtiyaç kredisi başvurularında yüzde 30, taşıt kredisi başvurularında azalma yaşandı.

Araştırma yapan kuruluşun Genel Müdürü Ömer Paksoy, “Haziran ayından itibaren yarım kalan harcama, tatil ve yatırım gibi planların yeniden gündeme gelmesiyle tüm bireysel kredi ürünlerine olan talebin artacağını öngörüyoruz.” dedi.

Yapılan araştırmada, nisan ayında açıklanan verilere göre 2020’nin son ve 2021’in ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvuruları karşılaştırdığında tüm bireysel kredi türlerine başvurular artmış, ilk sırada yüzde 18,7 ile ihtiyaç kredileri gelmişti. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki tam kapanma sürecinde ise tablonun seyri değişti.

“VATANDAŞ TÜM OLASILIKLARI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMAYI ÖĞRENİYOR”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Paksoy, “2021 yılının ilk çeyreğindeki bireysel kredi başvurularına bakıldığında konut kredisi başvurularında yüzde 2 gibi ufak bir artış görülürken, ihtiyaç kredilerinde yüzde 19, taşıt kredisi başvurularında ise yüzde 7’lik bir artış söz konusuydu. Mayıs ayında ise tam kapanmayla birlikte tüm bireysel kredi ürünleri için yapılan başvurularda önemli bir düşüş yaşandığı görülüyor.” dedi.