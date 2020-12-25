Kapasite kullanım oranı aralık ayında azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralık ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, Kapasite Kullanım Oranı'nı (KKO) belirlemek için imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 0,2 GERİLEDİ

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde KKO, aralıkta bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,6'ya indi.

MEVSİMSEL ETKİLERDEN ARINDIRILMIŞ ORAN ARTTI

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 75,4'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):