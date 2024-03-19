Kar satışları devam etti! Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara geriledi

Uzmanlar Bitcoin'in yükselişe geçeceğini ve tepe noktasını gördükten sonra geri çekilmelerin yaşayacağını tahmin ediyordu.
Aynı uzmanlar kripto para biriminin bir süre sonra tekrar yükselmesini öngörüyor.
Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, 73 bin 750 dolarlık rekor seviyenin ardından başlayan kâr satışlarının etkisiyle 63 bin dolara düştü.
Kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azaldı
Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 8,5 azalarak 2 trilyon 370 milyar dolara geriledi.
14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine yükselen Bitcoin, bugün TSİ 15.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 7,4'ten fazla düşüşle 63 bin 17 dolar seviyesine geriledi.
Düzeltme hareketi devam ediyor
Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki düşüşün, uzun süredir beklenen düzeltmenin devam etmesi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.
Geçen yıl yüzde 157 değer kazandı
Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.
Yarılanma süreci bekleniyor
Nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) sürecinin yanı sıra, 11 Ocak'ta işleme açılan spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına yatırımların (ETF) da Bitcoin'in fiyatındaki yukarı yönlü ivmeyi desteklemeye devam etmesi bekleniyor.
Fed'in faiz adımlarının belirsizliği etkiliyor
Öte yandan analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına yönelik süren belirsizliklerin de kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğini ifade ediyor.
Ethereum yüzde 8,7 değer kaybetti
Piyasa değeri bakımından 2'nci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 8,7 değer kaybederek 3 bin 285 dolar seviyesine geriledi.
Ethereum, 2021'de 4 bin 800 doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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