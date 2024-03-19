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Kar satışları devam etti! Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara geriledi

Kar satışları devam etti! Bitcoin'in fiyatı 63 bin dolara geriledi En fazla işlem gerçekleştiren kripto para birimi Bitcoin, 73 bin 750 dolarla rekor kırıp zirveye çıktıktan sonra kâr elde etmek için satış yapanların etkisi ile değer kaybetti.