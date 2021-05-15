'Kara elmas' trüf mantarında hedef 1 milyar dolarlık ihracat

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, en lezzetli ve pahalı mantar türlerinden olan "kara elmas" lakaplı trüf mantarının Türkiye'deki ekonomik potansiyeline ilişkin açıklama yaptı.

Trüf mantarının dünya genelinde gurme ve şefler tarafından aranan bir mantar türü olduğunu belirten Karacabey, beyaz trüf (Tuber magnatum), kışlık siyah trüf (Tuber melanosporum) ve yazlık siyah trüf mantarının (Tuber aestivum) dünya mutfaklarında aranan en ünlü trüf türleri olduğunu aktardı.

Söz konusu mantarın aroması nedeniyle yoğun talep gördüğünü ifade eden Karacabey, "Son yıllarda içerik ve etken madde analizleri yapılan trüfün yüksek oranda mineral ve vitamin içerdiği tespit edilmiştir. Özellikle stres altındaki kişilerde rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Trüf mantarları içerdikleri protein, mineral madde miktarı bakımından diğer mantarlara göre daha zengindir. Besin değeri olarak yüzde 53-76 su, yüzde 9 protein, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 8 mineral içermektedir." diye konuştu.

"HER GEÇEN GÜN ARTAN TALEP KARŞILANAMAMAKTA"

Karacabey, çok sınırlı bir coğrafyada doğal olarak yayılış göstermesi ve az miktarda toplanmasından dolayı trüf mantarının kilogram fiyatının kalitesine göre 100 ile 750 euro arasında değiştiğini ifade ederek, dünyada trüf talebinin her geçen gün artmasına rağmen üretimin sürekli azalmasının fiyatların daha da yükselmesine neden olduğunu kaydetti.

TRÜF MANTARININ DİĞER ADI: KARA ELMAS

Yıllar içerisinde dünya gastronomi sektöründe yerini giderek artıran ve "kara elmas" olarak da adlandırılan trüf mantarının günümüzde Türkiye’deki üretiminin 60 ton oluğunu anlatan Karacabey, şunları söyledi:

"Ekonomistlerin tahminlerine göre trüf mantarı önümüzdeki 10 yıl içinde dünya çapında yıllık 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşacak. Kısa vadede Türkiye olarak bu pazardan 1 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Trüf mantarını ihraç ettiğimiz ülkeler arasında İtalya, İspanya, Fransa, İsveç, İsviçre, Almanya ve Amerika bulunmaktadır."