Karacabey'de turizme pandemi engel olamadı

Bursa’nın ilçesi Karacabey, turizmde koronavirüs salgınına rağmen çekim noktası olmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgının süresi uzadıkça ve tedbirlerle eve bağımlılık arttıkça insanlar, rahatlamak için buldukları aralıklarda kendilerini doğanın kucağına atıyor.

Hafta sonları Bursa ve çevresinden binlerce insanın akın ettiği Karacabey de bu noktalardan biri.

ESNAF DA VATANDAŞ DA MUTLU

Karacabeydeki hareketlilik hem esnafın yüzünü güldürdü hem de vatandaşlar doğayla baş başa olmanın mutluluğunu yaşadı.

Eski ismi Mihaliç olan Karacabey Belediyesi’nin büyük önem verdiği turizme yönelik çalışmalar, ilçenin turizmde bölgenin parlayan yıl hâline gelmesine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

AVRUPA LEYLEK KÖYÜ

Karacabey’de yoğunluğun en çok yaşandığı yerlerden biri, Eskikaraağaç Avrupa leylek köyü oldu. Eskikaraağaç, rekora imza atarak 2 gün boyunca binlerce vatandaşın akınına uğradı.

ADEM AMCA VE YAREN LEYLEĞİ GÖRMEYE GELİYORLAR

Son yıllarda, Adem Amca ve Yaren leylek hikâyesi ile bilinirliğini artıran leylek köyünde vatandaşlar, özellikle Balıkçı Adem ile Yaren leyleği görmek için köye geldiklerini ifade ediyor.

Bunun yanında Kuş Tahnit Müzesi, Kuş Gözlem Kulesi, Leylek Yürüyüş Yolu ve kayık turu da köye gelen ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği yerler oldu.