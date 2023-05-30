Karadeniz Ereğli'de Osmanlı çileği tezgahlardaki yerini almaya başladı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde 1800'lü yıllarda İstanbul'dan getirilen tohumlarla yetiştiriciliğine başlanan Osmanlı çileği bir yandan hasat edilirken diğer yandan da tezgahlardaki yerini alıyor.

AA

1800'lü yıllarda İstanbul'da Karadeniz Ereğli'ye Osmanlı çileği tohumu getirildi, dikildi ve bugüne kadar da üretimi sürdü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Osmanlı çileği tezgahlardaki yerini almaya başladı.

İlk meyvelerini veren çilekleri küçük, orta ve büyük ölçekli tarlalarda üreten yetiştiriciler, sabahın erken saatlerinde toplamaya başlıyor.

Yöreye İstanbul-Arnavutköy'den geldi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisi Ali Ercan, araştırmalar ve elde edilen bilgiler ışığında Osmanlı çileği tohumunun 1800'lü yıllarda İstanbul-Arnavutköy'de yetiştirildiğinin bilindiğini ve bu yüz yılın sonuna doğru da ilçeye getirildiğini anlattı.

Yetiştirme oranı 1960'lı yıllardan sonra azalan meyve, 1990'lı yıllarda tekrar yerel katkılarla üretilmeye başladı.

Pembeliği, aroması ve kokusu farklı

Pembeliği, aroması ve kokusu diğer çilek türlerinden ayıran en önemli özelliği.

Rekolte beklentisi: 2 bin 500 kilogram

İlçede 5-6 dekarlık alanda üretim yapıldığını ifade eden Ercan, dekar başına ortalama 500 kilogram verim alınlığını ve bu yıl 2 bin 500 kilogram rekolte beklendiğini kaydetti.

Coğrafi işaret

Ercan, coğrafi işaret almak için 2019'da başlatılan tescil başvurusunun 5 Temmuz 2021'de onaylandığını da sözlerine ekledi.

"Dedemizden kalma bizden sonra da torunlarımız devam edecek"

Üretici Cengiz Malçok, çilek üretiminin dedelerinden kalma olduğunu ve kendilerinden sonra da torunlarının bu işe devam edeceğini belirtti.

Sabah ve akşam saatlerinde toplanıyor

Bahar aylarında başladıkları işin haziran ayının sonuna kadar sürdüğüne değinen Malçok, "Gün ağarmadan toplamaya başlar, 09.00'a doğru tamamlarız. Akşam 5-6'dan sonra da tekrar toplarız. Bu şekilde işimiz devam eder." diye konuştu.

Kilosu 50 lira

Pazarda kilosunu 50 liradan sattıkları çileğin şu anda sofralık olduğunu aktaran Malçok, daha sonra hasat edilen meyvelerin küçük boyutta olduğu için reçel yapımında kullanıldığını söyledi.