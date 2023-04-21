Karadeniz gazı, bütçeye milyarlarca lira katkı sağlayacak Karadeniz gazı, kullanılmaya başlandığından enerji ithalatını azaltacağı için dış ticaretteki en büyük gideri de önemli ölçüde ortadan kaldıracak.

AA Enerji ithalatını azaltacak 710 milyar metreküp Karadeniz gazının ekonomiye olan olumlu etkisi saymakla bitmiyor. Yerli doğalgazın konutlara gelmesiyle birlikte faturaların rahatlamasının yanı sıra enerji ithalatının azalması ile de dış ticaret açığının giderilmesi söz konusu. Türkiye, yıllık yaklaşık 60 milyar metreküp gaz ithalatı yapıyor. Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işlenecek Türkiye için enerjide dışa bağımlılığının azalması ve ekonomik açıdan büyük katkı sunacak Karadeniz gazının, TPAO Filyos Münferit Yatırım Yeri'nde bulunan Sakarya Gaz Sahası Kara Tesisi'nde işleneceği biliniyor. Günlük üretim 40 milyon metreküpe ulaştı Türkiye'nin enerji ihtiyacının giderilmesine ve ekonomisine doğrudan çok büyük bir katkı sağlayacak Karadeniz gazının günlük üretimi 40 milyon metreküpe ulaştığında konutların tüm ihtiyacının yerli gazla sağlanması hedefleniyor.