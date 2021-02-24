Karadeniz somonu 2021'in ilk ayında 23 ülkeye gitti

Türkiye, somonu marka haline getirerek yeni bir girişim başlattı. Ocak ayında da 3 bin 980 ton Karadeniz somonu ihraç edilerek 19 milyon 811 bin 819 dolar gelir sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den 2021'in Ocak ayında Rusya, Almanya ve Vietnam başta olmak üzere 23 ülkeye, 3 bin 980 tonluk ve 19 milyon 811 bin 819 dolarlık Karadeniz somonu ihraç edildi.

Karadeniz somonu ihracatı, 2 bin 127 ton karşılığı 11 milyon 454 bin 937 dolar kazanılan Ocak 2020'ye göre miktarda yüzde 87, değerde yüzde 73 arttı. İhracattan elde edilen gelir 19 milyon 811 bin 819 dolar oldu.

EN FAZLA SOMONU RUSYA, ALMANYA VE VİETNAM ALDI

Rusya, Almanya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan ülkeler olarak sıralandı. Yılın ilk ayında Rusya'ya 11 milyon 658 bin 150 dolar karşılığında 2 bin 443 ton Karadeniz somonu ihraç edildi. Rusya'yı 5 milyon 148 bin 575 dolarla Almanya, 1 milyon 151 bin 726 dolarla da Vietnam izledi.

"KARADENİZ SOMONU İHRACATI YILIN İLK AYINA HIZLI BAŞLADI"

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, Karadeniz'de kafeslerde yetiştirilen ve halk arasında "gökkuşağı alabalığı" olarak bilinen Karadeniz somonunun yurt dışı piyasalarda büyük talep gördüğünü söyledi.