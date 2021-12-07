Norveç somonu tüm dünyada en çok tanınan ve tercih edilen balık iken Karadeniz'in somonu, yaptığı ihracatla fiyatının uygunluğu ve lezzeti ile Norveç balığının tahtını sallandırıyor.

Özellikle Norveç'te çiftliklerde yetişen ve dünyanın dört bir yanına satılan somon balığı, Karadeniz'de de geçtiğimiz yıllarda yetiştirilmeye başlandı. Lezzetiyle dikkat çeken somon balığının fiyatı da ithaline göre çok daha uygun.

KARADENİZ SOMONU TEZGAHTAKİ YERİNİ ALIYOR

Son yıllarda Karadeniz'de de yetiştirilmeye başlanan somon balığı, tezgahlarda yerini almaya devam ediyor.

KİLOSU 70 LİRA

İthal somon balığından daha lezzetli olan yerli somon balığı, Düzce'de 70 liraya alıcı bulurken restoranlarda ise porsiyonu 100 liradan satılıyor.

Karadeniz somonu Norveç'e rakip VİDEO



"YERLİ SOMON BALIĞI DAHA LEZZETLİ"

Yerli somon balığının, ithal somonlara göre daha lezzetli olduğunu kaydeden balıkçı Tuncay Kılıç, "Bizim üretim alanlarımızın daha iyi olduğuna inanıyorum. Sadece ithal somon balığının fiyatı bizim balığımıza göre daha pahalı. Ama ben iddia ediyorum ki yerli somon balığı daha iyi. Genelde anneler çocukları için somon balığını tercih ediyor. Somon balığı fırında ve ızgarada her türlü yapılabilen bir balık, lezzetli de bir balık.





YERLİSİ 70, İTHALİ 150 LİRA

Yerli somon balığı şu anda tezgahta 70 liraya satılıyor. İthal olarak gelen somon balığının kilosu ise 150 liradan satılıyor." şeklinde konuştu.

"SOMON BALIĞININ PORSİYONUNA 100 LİRA YAZIYORLAR"

Restoranlarda 1 somon balığından 4 porsiyon çıkarıldığını dile getiren Kılıç, "Somon balığının porsiyonuna 100 lira yazdıklarını biliyorum. Biz tezgahta sattığımız balığı hazırlıyoruz, kesiyoruz ve temizliyoruz. Genelde çocuklar ve bebekler için kılçığını komple içerisinden alıyoruz. Anneler aldıkları somonu rahatlıkla fırında ya da ızgarada her türlü pişirebilir. Somon her şekilde yapılabilen bir balık." ifadelerini kullandı.