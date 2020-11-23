Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin balıkçılık kentlerinden Trabzon'da balıkçılar, bol miktarda hamsi avlamaya devam ediyor.

"Vira bismillah" diyerek 1 Eylül'de denize açılan ve palamut avlayan balıkçıların yeni umudu hamsi oldu.

KIŞ AYLARININ VAZGEÇİLMEZİ

Karadeniz Bölgesi'nde deniz mahsulleri arasında en çok tüketilen ve kış aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hamsi, havaların soğumaya başlamasıyla palamuttan sonra tezgahlarda yerini aldı.

Palamutta verimli bir sezonu geride bırakan balıkçılar, aynı verimi hamside de almayı temenni ediyor. Karadeniz'de ağlara takılan bol miktarda hamsi, hem balıkçıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Karadeniz'de hamsi bolluğu, yüzleri güldürdü FOTO GALERi

FİYATI 10-15 LİRA

Kent merkezinde bulunan balık pazarındaki tezgahlarda hamsi, şu anda 10-15 lira arasındaki fiyatlarda satışa sunuluyor.

Balıkçılık yapan Cem Yazıcı, şu anda yerli hamsinin tezgahlarda yerini aldığını ve kilogramının ortalama 10 liradan satıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Palamut sezonu bitti. Verimli bir sezon oldu ve iyi palamut sattık. Şu anda tezgahlarda ince hamsi var. Havaların biraz daha soğuması lazım. O zaman hamsi daha da irileşir. Hamsi derindeydi, havalar soğuyunca su yüzene çıkar, irileşir."





"KARADENİZ'İN ELMASI"

Balıkçı Mehmet Can Örsaloğlu da satışlardan memnun olduklarını ancak hamsinin biraz daha büyümesini, irileşmesini beklediklerini söyledi.

Vatandaşın da hamsi fiyatlarından memnun olduğunu dile getiren Örsaloğlu, "Hamsi çıktı, hayat durdu. Karadeniz'in elması, Türkiye'nin elması hamsidir. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur. Havaların soğuması lazım. Hamsi, vitamin bakımından çok önemli bir besin maddesi. Tüm balıklar da hamsiyle besleniyor. Vatandaş da memnun, biz de memnunuz. Şu anda sadece iriliğinden dert yanıyoruz." ifadelerini kullandı.