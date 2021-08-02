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    Karadeniz'de tabana serilecek doğal gaz borularının üretimleri başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'de Karadeniz'de kullanılacak doğal gaz borularının üretimine başlandığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 01:32
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    Karadeniz'de tabana serilecek doğal gaz borularının üretimleri başladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022'de Karadeniz'de tabana serilecek 169 kilometrelik boru hattı için üretimlerin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

    Karadeniz'de tabana serilecek doğal gaz borularının üretimleri başladı VİDEO

    169 KİLOMETRELİK BORU HATTININ İLK ÜRETİMLERİ BAŞLADI

    Bakan Dönmez, paylaşımında, "Karadeniz gazında geriye sayım sürüyor. 2022 yazında deniz tabanına sereceğimiz 169 kilometrelik boru hattının ilk üretimleri başladı. Boru hattı rotaları belirlendi. Korozyon testleri tamamlandı. İnşaatı yapacak gemilerin teknik yeterlilikleri belirlendi" ifadesini kullandı.

    Karadeniz de tabana serilecek doğal gaz borularının üretimleri başladı #1

    KARADENİZ'DE 540 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFEDİLDİ

    Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Karadeniz'de, ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

    Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor.

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