Karadeniz'deki doğalgaz keşfi, Filyos Limanı'nı merkez nokta yaptı

Zonguldak açıklarında bulunan 405 milyar metreküp doğalgaz keşfi sonrası gözler Filyos Limanı'na çevrildi. Liman, tamamlandıktan sonra Türkiye'nin 3'üncü büyük limanı olacak.

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, limanla çalışmaları hızlanan endüstri bölgesiyle birlikte bölgenin kalkınacağını belirterek, bu kalkınmanın istihdam noktasında da Çaycuma ile birlikte Bartın ve Karabük'e de katkı sağlayacağını aktardı.

FİLYOS LİMANI, FİLYOS ENDÜSTRİ BÖLGESİ PROJESI'NİN ÖNEMLİ BİR PARÇASI

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid tarafından gemilerin yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulması için proje geliştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 2014 yılında yatırım programına alınmasının ardından 6 milyon metrekarelik alan "Filyos Endüstri Bölgesi" ilan edildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilen şirket, endüstri bölgesinin altyapı, üstyapı ve idaresinde sorumlu olarak çalışmalara başladı. Endüstri bölgesinin ilk adımı olarak ise deniz ticareti için yapımına başlanan Filyos Liman inşaatının üst yapısı büyük ölçüde tamamlandı.

LİMAN, TAMAMLANMADAN HİZMETE BAŞLADI

2 bin 450 metre mendirek, 3 bin metre rıhtım boyu, 19 metrelik draftı ve 25 milyon ton kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük 3 limanından biri olacak olan Filyos Limanı, Karadeniz'deki doğalgaz aramalarının merkezi haline geldi.

SONDAJ GEMİLERİNİN LOJİSTİK DESTEĞİ BU LİMANDA VERİLİYOR

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), limanda sondaj gemilerinin lojistik ve ikmal faaliyetlerini gerçekleştirmek için merkez kurdu. Fatih Sondaj Gemisi'nin tüm ihtiyaçları Filyos Limanı'ndan karşılandı. Fatih Sondaj Gemisi, 405 milyar metreküplük keşfin ardından liman yakınında demir attı. Kanuni Sondaj Gemisi de kasım ayı sonunda Zonguldak'a gelerek Filyos Limanı'nda son hazırlıklarını tamamlayacak. Ardından Fatih ile birlikte Türkali-1 bölgesinde doğalgaz arama çalışması yapacak.

"FİLYOS LİMANI'NIN ÖNEMİ ARTTI"

Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zekai Kamitoğlu, "Yıllık 25 milyon ton kapasiteli liman inşası bu senenin sonunda bir altyapı inşası bitecek ve üst yapı içinde işletmecisine devredilecek. Doğalgaz rezerviyle birlikte burası ayrı bir anlam kazandı. Buradan Tuna-1 kuyusuna iki gemiyle destek veriliyor. Bununla birlikte limanın ülkemiz için ülke ekonomisi için ihtiyaç haline gelmesi kaçınılmaz oldu." şeklinde açıklama yaptı.

"30 YILLIK RÜYANIN SONUNA GELDİK"

Filyos'un Karadeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarında başrol oynayacağını belirten Kamitoğlu, şöyle konuştu:

"Doğalgaz platformunda buranın ihtiyacı olan çelik boru ihtiyacını karşılayacak ve destek verecek bir endüstri burada gelişecek. Çelik üzerine diğer firmalara da alt yapısını yaparak arazi tahsis edecek. Bölgemiz yaklaşık 30 yıldır sürekli göç vermekte. Kömür fosil yakıtların artık çevreyi kirletmesi ve kullanımının azalması nedeniyle kömüre bağımlı olan ekonomimiz her geçen gün daralıyor. Bunun paralelinde hem burada böyle bir yatırım yapılması doğalgazın bulunması anlamında burada müthiş bir istihdam sağlanacak. Bizler 30 yıldır özlemini çektiğimiz rüyanın artık sonuna gelmiş durumundayız."