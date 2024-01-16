İHA

Karadeniz’de balıkçıların gözlemlerine göre, son yılların en bereketli hamsi sezonu geride kalırken, tezgahlarda hamsinin yerini istavrit almaya başladı.

Trabzon Balık Hali’nde bu günlerde tezgahlarda bol miktarda görülen istavrit 50 TL’den satılıyor.

Normalde ağustos aylarında denizde görülen çingene palamudunun da ağlara takılması ve tezgahlarda yerini alması balıkçıları şaşırtıyor.

"Vatandaşımız bundan sonra hamsiyi beklemesin"

Hamsi avının bittiğini hamsinin de yerini artık istavritin aldığını belirten balıkçı esnaflarından Cem Yazıcı, şu bilgileri paylaştı:

Bugün itibariyle tezgahlarımızı istavrit süslemeye başladı, 'hamsi avı bitti' diyebiliriz. Palamut da yeni yeni çıkmaya başladı, taze çingene palamudu var. Fiyat olarak istavritin kilosu 50 TL, çingene palamudunun tanesi ise 75 TL. Büyük palamudun tanesi ise 100 TL, mezgit 150-200 TL, sarıkulak 75 TL’den satılıyor. Vatandaşımız bundan sonra hamsiyi beklemesin.