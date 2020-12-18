Karadeniz'den 11 ayda 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleşti

Karadeniz'de faaliyet gösteren firmalarca yapılan yılın 11 ayında ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgedeki 18 ilden Ocak-Kasım 2020 döneminde 4 milyon 112 bin tonluk ihracat gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan 4 milyar 12 milyon 87 bin 55 dolar gelir sağlandı.

11 aylık ihracat, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 6, değerde de yüzde 2 arttı.

FINDIK VE MAMULLERİ, ÇELİK, SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK MAMULLERİ ÖN PLANDA

Bölgeden yılın 11 ayında 27 sektörden ihracat yapıldı. Fındık ve mamulleri, çelik, su ürünleri ve hayvancılık mamulleri en fazla dış satım yapılan sektörler oldu. Bu dönemde 1 milyar 82 milyon 617 bin 503 dolarlık fındık ve mamulleri, 660 milyon 187 bin 108 dolarlık çelik ile 225 milyon 695 bin 250 dolarlık da su ürünleri ve hayvancılık mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

Karadeniz'den Ocak-Kasım 2020'deki ihracatta il olarak Trabzon, Samsun ve Zonguldak ilk 3'te yer aldı.

"İHRACAT ARTIŞININ İLERLEYEN GÜNLERDE KATLANACAĞINA İNANIYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, kornavirüs salgınına rağmen bölge ihracatında artış yaşandığını söyledi. Söz konusu ihracat artışının ilerleyen günlerde katlanacağına inandıklarını vurgulayan Kalyoncu, "Bölge ihracatında 11 ayı geride bıraktık ve yılı güzel rakamlarla tamamlayacağımıza inancımız tam. Önümüzdeki yıl bölge ihracatından beklentimiz daha da yüksek." diye konuştu.

“BÖLGE İHRACATINDA TRABZON LİDER”

Kalyoncu, bölge ihracatında Trabzon'un liderliğini koruduğunu ifade ederek "Bu dönem 960 milyon 772 bin 166 dolarlık ihracat gerçekleştirilen ilimiz, bölge ihracatında ilk sırada yer aldı. Trabzon'u 650 milyon 70 bin 559 dolarla Samsun, 384 milyon 90 bin 116 dolarla Zonguldak takip etti." dedi.