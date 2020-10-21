Karadeniz'den Rusya'ya en çok ihracatı Trabzon gerçekleştirdi

Karadeniz'den Rusya'ya en çok ihracatı Trabzon gerçekleştirdi

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden Rusya Federasyonu'na yılın ocak-ağustos döneminde yapılan toplam ihracatın yüzde 59'unu Trabzon, tek başına sırtladı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilden Rusya Federasyonu'na yılın ocak-ağustos döneminde 147 bin 767 tonluk ve 168 milyon 663 bin 465 dolarlık ihracat yaptı.

Trabzon, yılın 9 aylık döneminde Rusya Federasyonu'na 83 bin 460 ton ürün ve 99 milyon 621 bin 376 dolarlık ihracatla Karadeniz Bölgesi illeri arasında ilk sırada yer aldı.

İHRACATTA YAŞ MEYVE SEBZE, SU ÜRÜNLERİ İLE FINDIK VE MAMULLERİ SEKTÖRLERİ BAŞTA

Yılın ilk 9 ayında, Trabzon'dan Rusya Federasyonu'na ihracatta yaş meyve sebze, su ürünleri ile fındık ve mamulleri sektörleri başı çekti. Ocak-eylül döneminde Rusya'ya 86 milyon 62 bin 828 dolarlık yaş meyve sebze ürünleri, 10 milyon 62 bin 79 dolarlık su ürünleri ile 1 milyon 990 bin 448 dolarlık fındık ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi.

SAMSUN VE RİZE, TRABZON’UN ARDINDAN GELİYOR

Rusya'ya yapılan ihracatta Trabzon'u, 27 milyon 971 bin 483 dolarlık payla Samsun ve 22 milyon 103 bin 255 dolarlık payla Rize takip etti.

"KARADENİZ'DEN RUSYA'YA YAPILAN İHRACAT, ARTIŞ GÖSTERDİ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz'den Rusya'ya yapılan ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttığını söyledi.

"KARADENİZ SOMONU İHRACATI DA DAHA ÜST RAKAMLARA ULAŞACAK"

Kalyoncu, Rus tüketici kitlesi tarafından büyük beğeni alan Karadeniz somonu ihracatının önümüzdeki dönemde daha üst rakamlara ulaşacağını aktararak “Lojistik sektöründe özellikle deniz yolu taşımacılığında Rus limanları arasında yapılan tarifeli Ro-Ro taşımacılığı ile iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlandı." dedi.