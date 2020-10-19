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    Erdoğan Karakuş: Karadeniz'deki doğalgaz, 900 milyar metreküpten fazla

    Erdoğan Karakuş: Karadeniz'deki doğalgaz, 900 milyar metreküpten fazla

    Emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, Karadeniz'de Türkiye'nin arama sahasındaki doğalgaz rezervinin 900 milyar metreküpten fazla olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 01:59
    • Güncelleme : 19.10.2020 - 01:59
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    CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sunduğu Ne Oluyoır programında gündeme dair konulara tartışıldı.

    Ana başlıklardan olan Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz arayışıyla ilgili açıklamalarda bulunan emekli Korgeneral Dr. Erdoğan Karakuş, bölgedeki yeraltı kaynağı potansiyelinin daha fazla olduğunu savundu.

    "900 MİLYAR METREKÜPTEN FAZLA DOĞALGAZ VAR"

    Erdoğan Karakuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

    "Petrol şirketlerinde 50 yıldır çalışan arkadaşlarımdan edindiğim güvenilir bilgiye göre, buradaki gaz miktarı, en az 900 milyar metreküpün üzerinde."


    Erdoğan Karakuş: Karadeniz deki doğalgaz, 900 milyar metreküpten fazla #1

    "DOĞALGAZ DEPOMUZ ARTIK KARADENİZ"

    "Biz Tuz Gölü'ne doğalgaz depoluyoruz, çünkü bizde gaz yok. Bu Karadeniz'deki doğalgaz ise, bizim enerji güvenliğmizi sağlayacak. Artık Konya'da ya da Tuz Gölü çevresinde büyük ölçekte gaz depoları yapmamıza gerek yok. Bizim gaz depomuz artık Karadeniz'de. Türkiye, icap ettiği kadar Karadeniz'deki gazdan yararlanacak."

    Erdoğan Karakuş: Karadeniz'deki doğalgaz, 900 milyar metreküpten fazla-Video

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