Karaman'dan 20 ülkeye elma ihraç ediliyor

Karaman, Türkiye'de elma ağacı sayısında birinci. Kentten Hindistan, Malezya, Singapur, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 20 ülkeye elma ihracatı gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de elma ağacı sayısında birinci olan Karaman'dan, 20 ülkeye 100 bin tonun üzerinde elma ihracatı yapılıyor.

Karaman'da tadı aroması ve kalitesiyle 12 milyondan fazla meyve veren elma ağacı ve 39 soğuk hava tesisi bulunuyor.

KARAMAN'DA ELMA TÜRLERİ ÇEŞİTLENDİRİLİYOR

Karaman'daki meyve üreticilerinin "Amasya", "golden", "starking" gibi bilinen çeşitlerin yanında "crisp pink", "fuji" ve "gala" gibi dünya piyasasında aranan türlerin de üretimine yönelmesi elma ihracatına olumlu yansıyor.

207 BİN DEKAR ALANDA ELMA ÜRETİMİ YAPILIYOR

Karaman'da 207 bin dekar alanda elma üretimi yapıldığını ifade eden Karaman İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, "Karaman'da yaklaşık 1.300 elma üreticisi bulunuyor. 12 milyondan fazla elma ağacımız var. Ağaç sayısında birinci, üretimde ikinci sıradayız. Bu yıl rekolte 480 bin ila 500 bin ton arasında. İlimizde 100 dekarın üzerinde üretim yapan elma üreticisi sayısı 150, 50 ila 100 dekar arasında 100, 50 dekardan az ise 1050 civarındadır. Üreticilerin yanında binlerce kişi de ilaçlamasından, toplamasına kadar elmayla alakalı işlerde çalışmakta. Karaman'da elmacılık artık vazgeçilmez bir sektör. Bizim hedefimiz 100 dekarın üzerindeki elma bahçelerinin sayısını arttırmak." diye konuştu.

"EĞİTİMİNİ ALMIŞ İNSANLAR TERCİH EDİLİYOR"

Üretilen elmaların kaliteli, dünya piyasasında aranan çeşitler olduğunun altını çizen Şahinbaş, "Artık eskisi gibi herkes elma hasadında çalıştırılmıyor. Bu işin eğitimini almış insanlar tercih ediliyor. Bu, meyve toplanırken oluşan zararı en aza indiriyor." dedi.

ELMALAR İHRACAT YOLCULUĞUNA ÖZENLE HAZIRLANIYOR

Bahçelerden gelen elmaların en modern makinelerle cinsine, rengine ve çapına göre ayırıldığını dile getiren Şahinbaş, şunları kaydetti:

"Elmalar, karton kutulara konulduktan sonra soğutmalı konteynerlerle ihraç ediliyor. Paketlenirken kesinlikle katkı maddesi kullanılmıyor. Yani mumdur, ilaçtır kesinlikle yok. Bahçeden toplandığı gibi sofralara sunuluyor. Tesiste banda düşen her elma mutlaka bilgisayarlar aracılığıyla kontrol ediliyor. Kullanılan sistemler şu anda dünyada kullanılan en yeni sistemler. Dalından koparılan elma 4-5 ay sonra bile aynı tazelikte pazara sunulabiliyor."





20 ÜLKEYE İHRACAT

Bütün bunların ihracatçıların ve tüccarların ilgisini Karaman'a yönelttiğini vurgulayan Şahinbaş, "Hindistan, Malezya, Singapur, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Rusya gibi 20 ülkeye elma ihraç ediyoruz. Direkt Karaman'dan yapılan ihracat 50 bin ton. Firmaların Karaman'dan alıp çeşitli yerlerden yaptıkları ihracatla bu rakam 100 bin tonun üzerinde. Ayrıca ülkemizin her yerinde, pazarda, markette, manavda Karaman elmasını görmek mümkün." dedi.

10 yıldır profesyonel olarak 350 dekar alanda elmacılıkla uğraştıklarını belirten Ahmet Baş da ürünlerin çoğunluğunu aracı firmalar veya kendi imkanlarıyla ihraç ettiklerini söyledi.

"ELMALARI 3 LİRADAN SATTIK"

Topraktan sofraya kadar bütün üretim ve pazarlama aşamalarında iyi tarım uygulamaları kullandıklarını vurgulayan Baş, şöyle konuştu:

"Biz bu yıl 1.500 ton civarında elma bekliyoruz. Şu anda 120 işçiyle hasat yapıyoruz. En kaliteli elmalarımız Rusya ve Hindistan'a gidiyor. Libya Suriye Irak gibi ülkelere, zincir marketlere de elma veriyoruz. Kalite her zaman pazarda yerini buluyor. Ürün fazla. Bu da rekabeti getiriyor. Onun için kalite ön plana çıkıyor. Bu yıl 3 liradan elmalarımızı sattık. Fiyattan memnunuz."