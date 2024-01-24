Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Avrupa’nın en büyüğü

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Türkiye'de yenilenebilir enerji konusunda güneş panelleri ayrıcalıklı yer tutuyor.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Konya'da bulunan Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) 3,5 milyon güneş paneli ile yıllık 3 milyar kilovatsaat elektrik üretebildiğini açıkladı.
Karapınar GES'in kurulu gücü 1.350 MW, karbon azaltımı 1,5 milyon ton, güneş paneli sayısı 3,5 milyon adit ve yıllık elektrik üretimi ise 3 milyar KWH olarak açıklandı.
Yeşil kalkınma devrimi katkı
GES, 1,5 milyon ton karbon azaltımı ile yeşil kalkınma devrimine karbon emisyonunu azaltarak katkı sağlayacağını bildirdi.
Daha önce yapılan bir açıklamada da Karapınar GES'in tamamlandığında 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacağını belirtilmişti.
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