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    KARDEMİR inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışı programladı

    Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışının programlandığını bildirdi.
    • AA
    • 24.09.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 17:52
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    KARDEMİR inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışı programladı

    Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışının programlandığı bilgisini verdi.

    KARDEMİR'in KAP'ta yayınlanan açıklamasında, satış prosedürüne göre 2021 ekim-aralık döneminde fiyat listeleri üzerinden ürün satışının programlandığı belirtildi.

    "MAL MİKTARININ YÜZDE 30'U TAAHHÜTLÜ"

    Mal miktarının yüzde 30 taahhütlü, yüzde 70 serbest olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Nervürlü inşaat demiri 111 bin, 33 bin 300 ve 77 bin 700 ton, profil 98 bin, 29 bin 400 ve 68 bin 600 ton, kangal-çubuk 139 bin, 41 bin 700 ve 97 bin 300 ton, kütük 199 bin, 59 bin 700 ve 139 bin 300 ton ürün satışı programlanmıştır.

    KARDEMİR inşaat demiri, kütük, profil, kangal ve çubuk satışı programladı #1

    MÜRACAAT 30 EYLÜL'E KADAR

    Talep sahibi hissedar müşterilerimizin şirket unvanı/şahıs isimleri, sahip oldukları pay senetleri, nihai olmamakla alabilecekleri ürün miktarını gösterir listeyle 30 Eylül Perşembe günü saat 17.30'a kadar şirketimizin satış müdürlüğüne faks, elektronik posta veya şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir."​​​​​​​

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