KARDEMİR işçilerine ilave 3 bin lira zam yapıldı Temmuz ayında asgari ücret kabul edildi. Özçelik-İş Sendikası KARDEMİR ve bağlı kuruluşları olan KARDÖKMAK ve KARÇEL’de çalışan üyeleri adına 3 bin lira ilave ücret artışını kabul ettirdi.

İHA

Özçelik-İş Sendikası, KARDEMİR ve bağlı kuruluşları olan KARDÖKMAK ve KARÇEL’de çalışan üyeleri adına 3 bin lira ilave ücret talep etmişti.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı da olan Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ilave ücret artışının 3 bin lira olarak kabul edildiğini açıkladı.

Temmuz ayında asgari ücrete yapılan ilave ücret artışının ardından KARDEMİR yönetimine bir çağrıda bulunan Yunus Değirmenci, üyelerinin ücretlerinde de artış yapılmasını istediğini hatırlatarak, şöyle söyledi:

"Hayat pahalılığı karşısında emekçiler yalnız bırakılmadı"

KARDEMİR yönetiminin almış olduğu kararla birlikte, emekçiler sahipsiz bırakılmadı. KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarının bugünlere gelmesinde büyük emeği olan üyelerimizin emek ve alınteri yok sayılmamış, ülkemizdeki hayat pahalılığı karşısında emekçiler yalnız bırakılmamış, KARDEMİR ve bağlı kuruluşlarında var olan iş barışı daha da güçlendirilmiştir. Ortada haklı bir talebimiz vardı. Bu haklı talebimizin kabul edilmesi, ağır geçim şartları karşısında mücadele veren üyelerimizi bir nebze de olsa rahatlatacaktır.

"Her ücret ve hak, aslında iş yerine yapılan bir yatırım"

KARDEMİR’in büyüyüp gelişmesinde emekçilerin büyük katkısı olduğunun altını çizen Değirmenci, şöyle konuştu:

Emekçiye verilen her ücret ve hak, aslında iş yerine yapılan bir yatırımdır. Bu olumlu kararla birlikte kafalarımızdaki soru işaretleri ortadan kalktı. Haliyle motivasyonumuz daha da arttı. Verimli ve kaliteli bir üretimin yolu, çalışanın hakkının verilmesinden geçer.

"İş barışı had safhada"

KARDEMİR emekçilerinin yapmış olduğu fedakarlıklara dikkat çeken Değirmenci, görüşlerini şöyle dile getirdi: