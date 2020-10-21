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    KARDEMİR’den TCDD'ye 30 bin 950 ton ray satışı

    Dünyanın sayılı ray üreticilerinden birisi olan KARDEMİR, TCDD ray satışı gerçekleştireceğini duyurdu.
    • AA
    • 21.10.2020 - 15:16
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    KARDEMİR’den TCDD'ye 30 bin 950 ton ray satışı

    Türkiye'nin ilk ağır sanayisi Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) 30 bin 950 ton ray satışı gerçekleştirdiğini kamuoyu ile paylaştı..

    KARDEMİR, TCDD’NİN İHALESİNİ KAZANDI

    Fabrika tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, KARDEMİR'in TCDD'nin açtığı uluslararası ray tedarik ihalesini kazandığı belirtildi.

    195 GÜNDE TESLİMAT YAPILACAK

    Açıklamada, "Şirketimiz, TCDD'nin açmış olduğu uluslararası ray tedarik ihalesini kazanmıştır. Bu kapsamda yapılan tedarik anlaşmasıyla 30 bin 950 ton ray satışı gerçekleştirilecek olup teslimatı 195 günlük süre içinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

    KARDEMİR’den TCDD ye 30 bin 950 ton ray satışı #1

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