Kargolarla ilgili seçimlerimiz araştırıldı

Kargolar her geçen gün hayatımızda daha fazla var olmaya devam ediyorlar. Peki biz kargoları ne zaman hangi sıklıkta kullanıyoruz, kargo şirketlerinden şikayet ve beklentilerimiz neler?

Koronavirüsle birlikte online alışverişe olan talep, kargo şirketlerine olan ilgiyi de artırdı.

Araştırma şirketi Areda Survey'in yaptığı ve 2 bin 400 kişinin katılımıyla gerçekleşen çalışma, kargoların hayatımızdaki yeri ve beklentileri rakamlarla ortaya koydu.

KARGOYU SEÇERKEN ÖNCELİĞİMİZ GÜVENİLİR OLMASI

“Kargo şirketi tercih ederken en çok hangisine önem verirsiniz?” sorusuna yüzde 56,2 güvenilir hizmet beklediğini söyledi.

Aynı soruya; yüzde 37,7 teslimat hızının kabul edilebilir olması, yüzde 6.1 sürekli kullandığım kargo şirketi olması cevabını verdi.

Kargo şirketi tercih ederken önem verilen üç faktörün yer aldığı araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü 'güvenli teslimat', yüzde 23'ü 'kargo teslimat hızı' derken, muhatap bulabilme diyenlerin oranı ise yüzde 10,3 oldu. İlgili soruya teslimat ücreti diyenlerin oranı yüzde 8,5 olurken, oluşabilecek zararlara karşı güvence vermesi diyenlerin oranı yüzde 8,5 oldu.

Katılımcıların yüzde 7,9'u firmanın deneyimine önem verdiğini belirtirken, tavsiye ve öneri diyenlerin oranı yüzde 3,9, marka bilinirliği diyenlerin oranı yüzde 3,8, kargo takip ara yüzünün kullanışlılığı yüzde 1,8, modern araç-gereç ve teknolojiye sahip olma yüzde 1,7, hizmet saatleri yüzde 1,3, şube fiziksel görünümü yüzde 1,1 olarak şekillendi.

YÜZDE 23,1 ÜRÜNLERİNİN KORUNMASINI İSTİYOR

“Tercih ettiğiniz kargo şirketinin göstermiş olduğu tutumlardan hangisinden memnunsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 23,1'i taşınan ürünün zarar görmemesi için aldığı önlemlerden yanıtı verdi. Aynı soruya teslimat ve sunumundan cevabı verenlerin oranı yüzde 21,7, SMS mesajı ile takip bilgisi vermesinden diyenlerin oranı yüzde 14.4 oldu. Kargo şirketlerinin müşteriyle kurduğu iletişim şekline yanıt verenlerin oranı yüzde 12,8 olurken, internet sitesi üzerinden sağladığı takip sisteminden diyenlerin oranı yüzde 12,1, şikayetlere cevap verme durumundan diyenlerin oranı yüzde 6,7, kurye kaynaklı zararı karşılamasından yüzde 3,9, yenilikçi bir hizmet sunmasından yüzde 3,2, şubelerin fiziksel görünüşünden yüzde 2,1 cevapları verildi.

EN ÇOK PAKET GÖNDERİMİ TERCİH EDİLİYOR

“En çok hangi tür gönderi tercih ediyorsunuz?” şeklindeki soruya katılımcıların yüzde 38,2'si paket yanıtı verdi. Aynı soruya yüzde 30,7'si koli derken, yüzde 28,4'ü hepsi dedi. Katılımcıların yüzde 2,8'i ise dosya dedi.

YÜZDE 51 AYDA 1 KEZ KARGO HİZMETİ ALIYOR

"Yılda kaç kere kargo hizmeti alıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 51,7'si ayda 1 kez derken, haftada 1 kez yüzde 20,8, haftada birkaç kez diyenler yüzde 13,7, yılda 1 kez diyenler 10,5, her gün diyenler ise 3,4 oldu.

EN ÇOK ONLİNE ALIŞVERİŞLER İÇİN KULLANILIYOR

"Daha çok hangi durumlarda kargo hizmetlerinden yararlanıyorsunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 64,1'i online alışveriş, yüzde 13,3'ü aile, eş, dostlara gönderi, yüzde 9,1'i online gönderi, yüzde 7,6 resmi kurum-kuruluşlara hizmet şeklinde yanıt verdi.

EN FAZLA KARGO KULLANIM TERCİHİ "ŞUBEYE GİDEREK"

İlgili soruya diğer yanıtı verenlerin oranı yüzde 5,9 oldu. Araştırmada yer alan, "Kargo gönderim tercihiniz hangisidir? sorusuna katılımcıların yüzde 67,2'si şubeye giderek şeklinde yanıt verdi. İlgili soruya katılımcıların yüzde 13,3'ü telefon, yüzde 11,6'sı mobil uygulama, yüzde 7,8'i internet dedi.

YÜZDE 79 KARGO ŞİRKETLERİYLE SORUN YAŞAMIYOR

"Kargo gönderimlerinde genelde problem yaşıyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 79,2'si hayır derken, evet diyenlerin oranı yüzde 20,8 oldu. "Her zaman gönderim yaptığınız kargo markasını, yeni gönderiminizde kullanma olasılığınız aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?" şeklindeki soruya ‘yüzde 100’ diyenlerin oranı yüzde 53,9 olurken, 'yüzde 50' yanıtı verenlerin oranı yüzde 43,4 oldu. ‘yüzde 0’ diyen katılımcıların oranı ise yüzde 2,8 oldu.

YÜZDE 29 TESLİMAT İÇİN ŞUBEYE GİTMEK İSTEMİYOR

"Kargo gönderirken en çok karşılaştığınız problemler hangileridir?" sorusuna katılımcıların yüzde 29,9'u 'kargonun teslim edilmeyerek teslim almak için şubeye gidilmek zorunda kalınması' olarak yanıtlarken, yüzde 24,4'ü ise gecikmelerden şikayet etti.

İlgili soruya 'kargonun hasarlı olması' diyenlerin oranı yüzde 14,8 olurken, kargonun kaybolmasından şikayetçi olanların oranı ise yüzde 10,8 oldu. Kargo iadesini problem olarak görenlerin oranı yüzde 10,4, ekstra ödeme diyenlerin oranı yüzde 5,4 kargonun başkasına teslim edilmesinden rahatsız olanların oranı ise yüzde 4,4 olarak şekillendi.