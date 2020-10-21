Kartlı ödemeler eylülde yüzde 25 arttı

BKM'nin eylül ayı için yapmış olduğu bilgilendirme, cebimizdeki kart sayısının arttığını ve nakit ödemeleri yavaş yavaş bırakarak harcamaları kartlarla yaptığımızı ortaya koydu.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayında kartlı ödeme tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25 oranında artış görüldü. Eylül ayı sonuna bakıldığında, Türkiye'de 73 milyon 900 bin adet kredi kartı, 181 milyon 100 bin adet banka kartı kullanılıyor.

CEBİMİZDEKİ KART SAYISI YÜKSELDİ

2019 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 8'lik, banka kartı sayısında ise yüzde 13'lük artış görülüyor. Toplam kart sayısı ise 255 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında toplam 106 milyar 4 milyon liralık ödeme yapıldı. Bu tutarın 88 milyar 200 milyon lirası kredi kartları ile ödenirken, 18 milyar 200 milyon lirası da banka kartları kullanıldı.

Büyüme oranları özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 51 olurken, kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 21 olarak gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME TUTARI EYLÜL AYINDA 25 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Eylül ayında, internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25 milyar lirayı geçti.

HER 4 LİRA KARTLI ÖDEMENİN 1 LİRASI İNTERNETTEN

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18 olan internetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da yüzde 23'e ulaştı. Her 4 lira kartlı ödemenin 1 lirası internetten gerçekleşti.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEME GERÇEKLEŞEN İŞ YERİ ADEDİ 60 BİNİ AŞTI

İnternetten ödemelerin tüm sektörlerde hızla yaygınlaşmasıyla beraber internetten ödeme yapılabilen iş yeri sayısı da artışını sürdürdü. Eylül ayında internetten kartlı ödeme gerçekleşen iş yeri adedi geçen yıla göre yüzde 40 artarak 60 bini geçti.

MARKET-GIDA SEKTÖRÜNDE KART KULLANIMI YÜZDE 196 ARTTI

Eylül ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artışın yüzde 196 ile market-gıda sektöründe olduğu görülüyor. Market-gıda sektörünü yüzde 146 artışla elektronik eşya, yüzde 110 artışla mobilya ve dekorasyon, yüzde 81 artışla yapı malzemeleri ve yüzde 69 artışla yemek sektörleri takip etti.