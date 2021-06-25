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- Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti
Kaş-Kekova ile Ihlara özel çevre koruma bölgelerinin sınırları değişti
Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ile Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne ait sınırların değişmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararları alınarak bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı
- AA
- 25.06.2021 - 09:05
- Güncelleme : 25.06.2021 - 09:08
Türkiye'deki iki önemli notada bulunan özel çevre koruma bölgesi için sınır değişikliğine gidildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararlara göre, Antalya'daki Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Aksaray'daki Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları değişti.
Bölgelerin değişen sınırlarına ilişkin kroki ve koordinatların da yer aldığı kararlar, Çevre Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince verildi.