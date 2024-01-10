Kasım 2023 sanayi üretimi açıklandı TÜİK, ekim ayına ilişkin sanayi üretimi açıkladı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 0,2 artarken aylık ise yüzde 1,4 azaldı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım sanayi üretimini açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.