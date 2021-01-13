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    Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı

    TÜİK, Kasım 2020 sanayi üretimi endeksini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 11, aylık olarak da yüzde 1,3 artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.01.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 10:27
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    Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2020 sanayi üretimi endeksi aktardı.

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,5 artış gösterdi.

    Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı #1

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 1,3 ARTTI

    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,1 azaldı.

    Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı #2

    BEKLENTİ ARTMASI YÖNÜNDEYDİ

    Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyordu. Kasımda, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı tahmin ediliyordu.

    Kasım ayı sanayi üretimi endeksi açıklandı #3

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