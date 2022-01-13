Kasım ayı sanayi üretimi yıllık yüzde 11,4 arttı

2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü, imalat sanayi sektörü ve ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi bazında artışa geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayı sanayi üretimi verisini yayınladı. Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı.

ÜRETİM VERİSİ BEKLENTİYİ AŞTI

Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2021'de, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,38 artmasını bekledi, sanayi üretimi beklentilerin üzerinde çıktı.



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 3,8 BÜYÜDÜ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.