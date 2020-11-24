- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Kasım ayı sektörel güven endeksleri yayınlandı
Kasım ayı sektörel güven endeksleri yayınlandı
TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.
- Haber Merkezi
- 24.11.2020 - 10:05
Türkiye İstatistik kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,8 ve inşaat sektöründe yüzde 5,7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldığı görüldü.
AYRINTILAR GELECEK