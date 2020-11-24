Kasım ayı sektörel güven endeksleri yayınlandı

TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini yayınlayarak kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İstatistik kurumu'nun (TÜİK) yayınladığı güven endeksi hizmet ve inşaat sektörlerinde düşerken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasım ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,8 ve inşaat sektöründe yüzde 5,7 azalırken perakende ticaret sektöründe aynı düzeyde kaldığı görüldü.

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