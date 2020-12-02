Kasım ayının zam şampiyonu domates oldu

İTO verilerine göre, kasımda fiyatı önceki aya göre en çok artan harcama kalemi yüzde 33,54 ile domates olarak kayıtlara geçti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Kasım 2020 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 99’unun perakende fiyatı artarken 23 ürünün fiyatı düştü, 120 ürünün fiyatı ise değişiklik göstermedi.

KASIM AYINDA DOMATESİN FİYATI YÜZDE 33,54 ARTTI

Kasım ayında yüzde 33,54 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler, gıda harcamaları yaş kuru sebze meyveler alt grubundan yüzde 22,24 ile kabak, diğer harcamalar grubundan yüzde 19,27 ile mahkeme ve avukatlık ücretleri, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,91 ile taze fasulye ve yüzde 17,33 ile yumurta olarak sıralandı.

LİMON YÜZDE 17,90 UCUZLADI

Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan limon, yüzde 17,90 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler aynı gruptan yüzde 17,30 ile ayva, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,20 ile çarşaf, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yüzde 12,87 ile muz ve yüzde 5,72 ile yeşil soğan olarak belirlendi.