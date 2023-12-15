Kasımda ücretli çalışan sayısı arttı TÜİK, ekim ayına ait "Ücretli Çalışan İstatistikleri"ni aktardı. Buna göre, ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,6 oranında artış yaşadı.

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İstihdam verileri içinde önemli bir rolü olan ücretli çalışanların sayısı, aylık olarak paylaşılmaya devam ediyor.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi iken, 2023 yılı Ekim ayında 15 milyon 277 bin 929 kişi oldu.

Ücretli çalışan sayısında yıllık en yüksek artış inşaat sektöründe yaşandı

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ekim ayında, bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışan sayısında aylık en yüksek artış inşaatta

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe değişmedi.