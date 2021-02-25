Kastamonu'da firmaların aradıkları eleman için mesleki eğitim projesi

Kastamonu'da “Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma” projesi kapsamında firmaların ihtiyaç duyduğu ara eleman sorununun çözülmesi planlanıyor.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün birlikte yürüteceği Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’nin tanıtımı, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nda (KATSO) gerçekleştirildi.

“ARA ELEMANLARIN DEĞİL ARANAN ELEMANLARIN YETİŞTİĞİ BİR DÖNEME GİRDİK”

Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi’nin tanıtımında konuşan KATSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “İş dünyamızın olmazsa olmazı ve en önemli paydaşları çalışanlarımızdır. İnsan kaynağının iş yerlerimiz için önemi her geçen gün daha fazla anlaşılmaktadır. Çocuklarımızı mesleki eğitim liselerine yönlendirmek istiyoruz. Mesleki Eğitim liselerinin iş dünyasının ara elemanlarını değil aranan elemanlarını yetiştirdiği bir döneme girdik.” dedi.

“GELECEĞİMİZ OLAN GENÇLERİ YETİŞTİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ”

Daha sonra söz alan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise, "Mesleki eğitimin amacı, toplumun hedefleri ve iş çevrelerinin talepleri doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama doğrultusunda bireylere belirli bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve uygulama yeterliliklerinin kazandırılmasıdır. Mesleki eğitimde sektörle, yani sizlerle iş birliği içinde öğrencilerimizi, geleceğimiz olan gençleri yetiştirmek, meslek sahibi olmalarını sağlamak bizim için çok kıymetli ve önemli.” diye konuştu.

“MESLEK LİSELERİMİZİN DAHA İYİ ANLAŞILDIĞINI GÖRDÜK”

İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgül de, “Bakanlığımızın eğitim politikalarını 2023 eğitim vizyonuyla yeniden belirledik ve bu kapsamda 7 faaliyet 33 alt başlıkta kolları sıvadık, çalışmalar başladık. Mesleki ve Teknik Eğitim’in genel anlamında, bakanlığımız 2023 eğitim vizyonunda atfedilen değer arttırılması faaliyeti de var. Bu kapsamda alt yapı iyileştirmeleri gerçekleştirdik. Bunun meyvelerini salgın sürecinde de görmüş olduk. Okullarımızın salgın süreciyle ilgili yaptığı çalışmalarda toplumda bir karşılığı olduğunu, meslek liselerimizin daha iyi anlaşıldığını gördük.

335 BAĞIMSIZ VE MESLEK LİSELERİMİZİN BÜNYELERİNDE DE EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI AÇIYORUZ

Ülke genelinde 335 bağımsız ve meslek liselerimizin bünyelerinde de eğitim merkezi programı açıyoruz. Ülkemizde 600’ün üzerinde yerde eğitim uygulamalarımız gerçekleştiriliyor. İşveren açısından teşvikler, öğrencilerimiz açısından ekonomik anlamda iyileştirme ve sosyal haklar olsun, öğrenci velilerimiz ve okullarımızla ilgili alt yapı çalışmalarının tamamı bakanlığımızın 2023 eğitim vizyonuyla birlikte bu sistemde yaptığımız iyileştirmeler." ifadelerini kullandı.