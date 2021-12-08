Katar ve Türkiye merkez bankaları swap anlaşmasının süresini uzattı

Katar ve Türkiye merkez bankalarının, aralarında var olan 15 milyar dolarlık swap anlaşmasının süresinin uzatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamında, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile Katar Merkez Bankası Başkanı bir araya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele almıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından, bugün de Katar ve Türkiye merkez bankalarının aralarında var olan swap anlaşmasının süresini uzattığı açıklandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SWAP ANLAŞMASI 15 MİLYAR DOLARA ÇIKMIŞTI

Katar ve Türkiye, aralarındaki swap imkanının büyüklüğünü geçen yıl 5 milyar dolardan 15 milyar dolara çıkarmıştı.

TL-KATAR RİYALİ TAKAS ANLAŞMASI UZATILDI

Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan açıklamada, iki ülkenin "TCMB ve Katar Merkez Bankası arasındaki TL-Katar riyali takas anlaşmasının uzatılması ve tadil edilmesi mutabakatının imzalanmasını memnuniyetle karşıladığı" ifade edildi.

SWAP NEDİR

Swap, yapılan işlem nedeni ile mübadele, değişim veya takas anlamına gelir.

Swaplar döviz kurlarına, faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine ve emtia fiyatlarına göre işlem görür.

Piyasalardaki swap işlemleri, "farklı faiz türlerine sahip olan borçların birbirleriyle değişimi" olarak tanımlanır.

Swap oranları, bir kişinin kısa vadeli piyasalar karşısında talep ettiği sabit oranlardır. İşlem yapılacak paritede, farklı iki para biriminin faiz oranları arasında hesaplanan fark swap oranını belirler.

Dayanak varlıkların karşılıklı olarak el değiştirdiği türev sözleşmeler, swap grubu altında toplanır. Bir swap işleminde karşılıklı iki döviz cinsi el değiştirebildiği gibi aynı para cinsinden faiz oranları da değişebilir.

Ayrıca hem döviz türlerinin hem de faiz oranlarının karşılıklı el değiştirdiği swap sözleşmeleri vardır. Bunların dışında herhangi bir döviz cinsinin faizi ile menkul kıymetin veya emtianın el değiştirdiği, ilave olarak taşınan dayanak varlığın her türlü riskinin el değiştirmesine imkan veren swaplar da mevcuttur.