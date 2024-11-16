Katar'la imzalanan Niyet Beyanı 5 milyar dolarlık ticaretin anahtarı konumunda

AA

Türkiye ve Katar arasında önemli anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye ziyarette bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği toplantıda, 8 anlaşmaya imza atıldı.

Bu kapsamda ilgili bakanlar tarafından imzalanan anlaşmalardan biri de "Ticaretin Kolaylaştırılması Niyet Beyanı" oldu.

Anlaşmanın, Türkiye'nin Katar ile ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesine, karşılıklı yatırımların artırılmasına, iş dünyasıyla bağların güçlendirilmesine ve iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması öngörülüyor.

"ŞEFFAF, ÖNGÖRÜLEBİLİR VE GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ ANA HEDEFLERDEN BİRİ"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da imzalanan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin "Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması" doğrultusunda gümrük ve dış ticaret işlemlerinin basitleştirilerek hızlandırılmasına yönelik adımlar attığını belirten Bolat, ülke içi ve uluslararası alanda iş dünyasının önünü açacak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bolat, Orta Doğu ve Körfez coğrafyasının önemine dikkati çekerek, buralarla ikili ekonomik ilişkilerin artırılması için ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik iş birliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını bildirdi.

"NİYET BEYANI GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRACAK"

Türkiye ile Katar arasında imzalanan "Niyet Beyanı"nın özellikle gümrük ve dış ticaret işlemlerinin hızlandırılması ve kolaylaştırılması için yapılacak çalışmaların çerçevesini ortaya koyduğunu vurgulayan Bolat, "Anlaşmayla iki ülke arasında ticaretin daha da kolaylaştırılmasına yönelik işbirliğinin ilk adımı atılmış oldu. Türkiye ile Katar, dış ticaret işlemlerinde diyaloğun ve koordinasyonun artırılmasına yönelik bir iradeyi ortaya koydu." dedi.

"ORTAK DİJİTAL PLATFORMLAR" GÜNDEMDE

Bolat, iki ülke arasında ortak dijital platformların kurulabileceği bilgisini vererek, bu platformların, belgelerin çevrim içi paylaşılması, gümrük işlemlerinin izlenmesi ve ticari verilerin gerçek zamanlı yönetilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasına katkı sunacağını anlattı.

"TÜRK MÜTEAHHİTLER KATAR'DA 20,3 MİLYAR DOLARLIK PROJE ÜSTLENDİ"

Bolat, Katar ile mevcut ticari ilişkilere de değinerek, Türk müteahhitlerinin ülkede bugüne kadar 20,3 milyar dolarlık 198 proje üstlendiğini söyledi.