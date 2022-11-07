Kayısı çekirdeği ihracatı 14,6 milyon dolar kazandırdı

Kayısı üretim merkezi Malatya'dan ihraç edilen kayısı çekirdeklerinin 10 aylık cirosu açıklandı.

Malatya'dan yılın 10 aylık döneminde 3 bin 963 ton tescilli kayısı çekirdeği ihraç edilerek, 14 milyon 677 bin dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, şehirde yaşanan kayısı ticaretine ait bilgi paylaştı.

Kayısının kendisi de çekirdeği de ekonomik değer taşıyor

Kayısının meyvesinin de ürününün de ekonomik değer teşkil ettiğine işaret eden Özcan, "Çekirdek çok kıymetli bir ihracat ürününe döndü. Bu yılın ekim ayında 648 ton kayısı çekirdeği (iç) ihraç ederek, 2 milyon 113 bin dolar gelir elde ettik. Çekirdek ihracatındaki en önemli faktör Amerikan bademi. Amerikan bademi kabuklu çerez grubunda rekoltesi çok yüksek olan ürünlerden biri. Ancak kayısı çekirdeği her fırsatta Amerikan bademinin en önemli rakibi oluyor." diye konuştu.

Çekirdek ihracatını Amerikan bademindeki fiyatların gerilemesi etkiledi

AA'nın haberine göre, çekirdek fiyatlarının pazarda değişkenlik gösterdiğini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Yıl sonuna kadar çekirdek ihracatını iyi bir noktaya taşımak için mücadele ediyoruz. Amerikan bademindeki fiyatların gerilemesinden dolayı çekirdek ihracatımızda kısmi gerileme yaşanabiliyor. Ancak gelirler bölümüne baktığımızda hiçbir sıkıntı yok. Çekirdekte bizim için en önemli alıcılarımız Almanya ve İtalya."