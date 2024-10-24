Kayısı çekirdeği ihracatından 10 milyon dolar gelir

AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen şehirlerden olan Malatya'nın coğrafi işaret tescilli ürünlerinden kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir sağlandı.

EYLÜLDE 2,3 MİLYON DOLARLIK GİRDİ

Eylül ayında kayısı çekirdeğinden 880 ton ihracat karşılığında 2 milyon 360 bin dolar girdi sağlandı.

İç ve dış piyasada daha çok çerezlik olarak tüketilen kayısı çekirdeğinden 9 ayda 10 milyon dolar gelir elde edildi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, kayısı çekirdeği ihracatının üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, kayısıdan elde edilen döviz girdisini artırmak için çabaladıklarını dile getirdi.

9 AYDA 10 MİLYON DOLARLIK GELİR

Ağustos ayında 438 ton kayısı çekirdeği ihraç edildiğini hatırlatan Özcan, şöyle konuştu:

Eylül ayında 880 ton kayısı çekirdeği ihracatı yaptık. Geçen yıla göre, bu yıl kayısı çekirdeği ihracatında hem miktar hem de daha fazla gelir elde etme hususunda önemli bir mesafe aldık. Yılın 9 ayında 3 bin 354 ton çekirdek ihraç ederek karşılığında 10 milyon dolarlık gelir elde ettik.

"İHRACAT YIL SONUNDA 5 TONA TAMAMLANACAK"

Son yıllarda üretim maliyetlerinin arttığını ve kayısı çekirdeği içinin üretim maliyetlerinin karşılanmasında üretici için önemli bir gelir olduğuna kaydeden Özcan, şu değerlendirmede bulundu: