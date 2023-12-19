Kaymaklı kayısı kötü yemekler listesine girince Elazığlılar itiraz etti: Listede kötü, ekonomide güçlü Elazığlılar kaymaklı kayısının kötü yemekler listesinde yer almasına karşın ekonomide güçlü bir ürün olduğunu iddia etti. Kayısının 112 ülkeye ihracatla 450 milyon dolarlık kazanç sağladığını aktaran Elazığlılar, tepki olarak kaymaklı kayısı dağıttı.

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İHA

Dünyanın en kötü yemekleri listesinde gösterilen bir Türk yemeğine daha üretildiği şehir tarafından sahip çıkıldı.

Aynı listede Rize'nin kara lahana çorbası da bulunuyordu ve Rizeliler sonucu eleştirmişti.

Bu kez de kaymaklı kayısının listede olmasından ötürü Elazığ'dan itiraz geldi.

Elazığ'da Baskilliler Derneği, TasteAtlas sitesi tarafından kaymaklı kayısının "Dünyanın en kötü 100 yemeği" listesinde 59’uncu sırada yer almasına tepki gösterdi.

"Kayısıya devam"

Dernek Başkanı Aygün Çam, Malatya ve Elazığ yöresine özgü lezzetin önemine vurgu yaparak, kayısı üretimine ve tüketimine devam edeceklerini belirtti.

"Yılda 112 ülkeye ihraç ediliyor"

Yılda 112 ülkeye ihracatı yapılarak ülkeye yaklaşık 450 milyon dolarlık para girdisi sağlayan kayısı üretimin sürdüğünü dile getiren Çam, ürünün kötü yemekler listesine girmesini eleştirdi.

Kaymaklı kayısı 59'uncu sırada

Otantik yemek listelerinin yer aldığı ve gastronomi dünyasının prestijli platformlarından biri olarak kabul edilen TasteAtlas sitesinden yayınlanan "Dünyanın en kötü yemekleri" listesinde, Elazığ ve Malatya yöresine özgü "kaymaklı kayısı" 2,7 puanla 59'uncu sırada yer aldı.

En kötü yemekler arasında gösterilen kaymaklı kayısı, Elazığlılar tarafından tepkiyle karşılandı.

Kaymaklı kayısı ikram edildi

Baskilliler Derneği de listeye tepki göstererek, kuru kayısının ortasına kaymak koyulup üzerine süzme bal dökülerek yaptıkları kaymaklı kayısı ikramında bulundu.

''Listenin bizler için karşılığı yok''

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan başkan Aygün Çam, dünyanın en büyük gastronomi platformunun açıkladığı dünyanın en kötü 100 yemeğinden birinde kaymaklı kayısının belirtilmesine duydukları üzüntüyü dile getirerek şöyle konuştu:

Bizler de bunu sosyal medya ve haber ajanslarında görünce üzüntümüzü dile getirmek istedik. Bizler de kaymaklı kayısımızı hazırladık ve ikram ettik. TasteAtlas’ın belirlemiş olduğu bu listede dünyanın en kötü 100 yiyeceği arasına girmesi gerçekten bizler için karşılığı yok. Kayısı üretmeye ve yemeye devam edeceğiz. Kaymaklı ballı lokmalısı olan bu ürün, bizim Türk mutfağındaki damak lezzetimize ve bölgede yaşayanlara göre en tatlı ve en güzel yiyeceklerimizden biridir. Bizler de burada yaptığımız bu açıklamada, bunun üzücü olarak karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)