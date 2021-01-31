Kayseri’nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti’nde her sene kış aylarında kamışların kesimi yapılıyor.

Eksi 10 derece sıcaklıkta kesim işlemlerine başlanan kamışlar, depolara getiriliyor. Daha sonra el işçiliği ile temizleme, balyalama ve yüklenme aşamasından geçen kamışlar, yurt dışında İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Ayrıca Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, kamış üretiminde Türkiye pazarında ihtiyacın yüzde 35’ini karşılıyor.

SULTAN SAZLIĞININ ÜRÜNLERİ KALİTELİ

Sultan Sazlığı’nın kalite açısından oldukça iyi olduğunu ve Türkiye pazarında üretimi yüzde 75 seviyelerine çıkarmak istediklerini söyleyen kamış üreticisi Musa Tuna, “Her yıl kasım ayının 15’i itibarı ile sazlıklardan kesim yapılır. Kalitemize uygun olan kamışları belirleriz. Kamışın yetişme evresinin tamamlanıp tamamlanmadığına bakarak ona göre kesim yapılır. Kesim yapıldıktan sonra kamışlar sazlıktan araçlar ile depolara getirilir. Depolara geldikten sonra ise çatı kamışı ile pergola hasırı olmak üzere sınıflandırıldıktan sonra yurt dışına gidecek olanlar yurt dışına sevk ediliyor.” dedi.

Tuna, yurt içerisinde kullanılan kamışların atölyelerde işlendikten sonra yurt içi pazarına dağılımı gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.

Kayseri Sultan Sazlığı'ndaki kamışlar yurt dışına ihraç ediliyor VİDEO

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“KAMIŞLAR DAHA ÇOK İNGİLTERE, HOLLANDA, ALMANYA VE DANİMARKA’YA GİDİYOR”

“Sultan Sazlığı kalite oranı yüksek bir sazlık.” diye bilgi veren Tuna, “Kamışlarımıza en çok İngiltere, Hollanda, Almanya ve Danimarka ülkelerinden talep oluyor. Yurt içinde ise son 5 yıldır hasır ürünlerine karşı bir yoğunlaşma oluştu. Ülkemizde de bu pazar günden güne büyüyor. Ülkemizde bizim sektörümüzde üretim yapan firmaların öncelikle kaliteli ürün üretmesini tavsiye ediyorum. Çünkü bu ürün kalitesiz olarak yurt dışına çıktığı zaman kendi firmasından fazla ülkemize olan güven düşüyor. Yurt içinde de kamış çatılar yapılıyor, bu çatılar da kalitesiz ürünlerden yapıldığı zaman akma gerçekleşiyor.” dedi.