Kayseri’de kabak çekirdeği ekimi başladı

Türkiye’nin önemli kabak çekirdeği üretim merkezlerinden biri olan Kayseri’nin Tomarza ilçesinde çerezlik kabak çekirdeği ekimine başlandı.

Türkiye’de üretilen çerezlik kabak çekirdeğinin yüzde 60’ını Kayseri karşılarken, Kayseri’deki üretimin yüzde 25’ini ise Tomarza ilçesinden geliyor.

160 BİN DEKAR ARAZİYE KABAK ÇEKİRDEĞİ EKİLECEK

2020 yılı içinde Tomarza ilçesinde 153 bin dekar araziye ekilen çerezlik kabak çekirdeğinden 5 bin 500 ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise Tomarza ilçesinde yaklaşık 160 bin dekar araziye kabak çekirdeği ekilmesi planlanıyor.