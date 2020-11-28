Kayseri'de kadın çiftçiler üretiyor

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kadın çiftçiler üretimleri ve çalışkanlıkları ile göz dolduruyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Karahıdır mahallesinde bulunan ve kısa adı KAÇEM olan "Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi"nin üyeleri uzun yıllardır çalışmaları ile adlarından söz ettiriyor.

Kadın çiftçiler kendilerini ziyaret eden Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile birlikte yapılabilecek projeler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

İşlenmiş ürünleri katma değeri yüksek hale dönüştürerek hem ev ekonomilerine katkı sağlayan hem de üretim zincirindeki yerini alan kadınlar, kurdukları kooperatif ile salça, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünlerin sofralara katkısız ve doğal haliyle tüketimini sağlıyor.

YENİ PROJELER HAZIRLANIYOR

Başkan Özkan Altun, "Karahıdır mahallemizde bulunan ’Üretim merkezine dönüşen köy okulunda, kadın çiftçilerimizin tarladan çıkardıkları sertifikalı, organik alın teri ürünlerini işledikleri bu merkezde birlikte yürütülebilecek çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunduk." dedi.