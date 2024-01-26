İHA

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes’te sezonun açılmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler kente gelmeye başladı.

Kayseri Erciyes’te kayak sezonunun açılmasıyla birlikte kente gelen turistler, pastırmacılarda hareketliliği artırdı.

Kayağın ardından evlerine dönen turistlerin uğrak yeri ise Kayseri’ye özgü tatlar satan pastırmacılar oldu.

Tatil dönüşü pastırma ve sucuklarını alarak eve dönen turistler, esnafı sevindirdi.

“Kayak sezonu ile sömestir birleşince piyasadaki hareketlilik arttı”

Pastırmacı Yasin Güzel, kayak sezonunun açılmasının kendilerine de katkısı olduğunu söyleyerek işlerinin arttığını şu sözlerle aktardı:

Şu anda Erciyes’te kayak sezonu açıldığı için yerli ve yabancı turistler gelmeye başladı. Bunun bize katkısı tabii ki de büyük. Çünkü yerli turistimiz, Adana’dan, İstanbul’dan Ankara’dan kayak için buraya geldikleri için giderken de pastırma ve sucuklarını götürüyorlar. Bize katkıları çok şu anda. Şu anda bir de sömestir tatili var. Kayak sezonu ile sömestir birleşince piyasadaki hareketlilik arttı. Müşterilerimizin damak tatları ile alakalı bir durum. Geldikleri zaman zaten biz burada ürünlerimizi tattırıyoruz ve anlatıyoruz. Onlar da keselerine göre alışverişlerini yapıp, dönüyorlar.