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    Kayseri’de pastırmacılarda 'Ramazan’ mesaisi

    Kayseri’de Ramazan öncesinde ünü tüm dünyaya yayılan pastırmacılarda hareketlilik yaşanıyor.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 17:14
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:34
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    Kayseri’de pastırmacılarda 'Ramazan’ mesaisi

    Pastırma ve sucuğu ile ünlü Kayseri’de, Ramazan öncesinde başlayan hareketlilik hız kesmeden devam ediyor.

    İLGİDEN PASTIRMACILAR MEMNUN

    İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pastırma, sucuk ve sucuk içine olan ilgi, pastırmacıları da memnun etti.

    Kayseri’de pastırmacılık yapan Bekir Çatalbaş, "Pandemiden önceki Ramazanlarda daha heyecanlı ve daha güzel işlerimiz oluyordu ama şimdi de Ramazan yaklaşınca hareket başladı. Hoşaflık, pastırma, sucuk ve sucuk içi satışlarımız iyi. Fiyatlarda her şeyde olduğu gibi geçen seneye bakarak farklı ama biz elimizden geldiği kadar zamları yansıtmamaya çalışıyoruz. Ramazan’da sucuk içi biraz daha ön planda oluyor." ifadelerini kullandı.

    Kayseri’de pastırmacılarda Ramazan’ mesaisi #1

    Kayseri’de pastırmacılarda 'Ramazan’ mesaisi VİDEO

    PASTIRMA 170, SUCUK 80 LİRA

    Birinci sınıf pastırma 170 liradan satılırken, sucuğun birinci sınıfı da 80 liradan raflarda yerini alıyor.

    Kayseri’de pastırmacılarda Ramazan’ mesaisi #2

    Kayseri’de pastırmacılarda Ramazan’ mesaisi #3

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