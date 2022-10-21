Kayseri’de pazarda zam şampiyonu yerli domates oldu

Kayseri'de kurulan semt pazarlarında domates, fiyatını bir haftada 12,5 liradan 17,5 liraya çıkartarak en fazla fiyatı artan ürün oldu.

Gıda enflasyonu artıkça satın aldığımız ürünün fiyat değişimlerini daha çok mercek altına alır olduk. Pazarda, markette ürünlerin fiyat hareketlerini daha sık takip etmeye başladık.

Kayseri’de semt pazarlarında da fiyatların değişimi açısından esnafın bilgisine başvuruldu.

Domatesin kilosu 12,5 liradan 17,5 liraya çıktı

Buna göre, çeşitli sebze, meyve ürünlerinin satıldığı pazarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Geçen hafta 12,5 liradan satılan yerli domates, bu hafta pazarda fiyatını 17,5 liraya çıkartarak, en çok artış yapan ürün oldu.

"Yerli domates bitiyor"

Pazar fiyatları hakkında bilgiler veren pazarcı İbrahim Yılmaz, “Fiyatlar mevsimine göre normal. Yerli domates bitiyor. Bittiği için de kilosu 17,5 liraya çıktı. Salatalığın kilosu 15 liraya çıktı. Yerli domates geçen hafta 12,5 lira idi. Ondan daha önceki hafta 10 lira idi. Genel olarak 15 liradan aşağı ürün yok. Yani kabağımız ve patlıcanımız 10 lira. Biberlerimiz 15 lira, domates 17,5 lira. Fiyatlar değişiyor. Meyvelerde fiyatlarımız benzer. Mandalina ve elmamız 10 lira, üzümümüzü 15 liraya satıyoruz. Nar da yeni yeni tezgahlara geldi kilosu 10 lira.





"Fiyatlar mevsimine göre normal"



Yani meyvelerin fiyatları mevsimine göre normal, çok fazla değil. Bu fiyatlar günümüze göre normal diyoruz. Yoksa baktığınızda aşırı derecede yüksek bu fiyatlar. Artışın birinci nedeni yakıttır. Antalya’dan buraya ürün getirecek kişi önceden 5 bin liraya getiriyordu. Şimdi 30 bin lira istiyor. Bunun da illaki ürünün üzerine koyulması gerekiyor. Maliyetler arttı.” şeklinde konuştu.

"Marketler pahalı"

İHA'nın haberine göre, pazarcı Yılmaz, “Marketler her zaman pazarlardan yüzde 50 pahalı olur. Pazar hem günlük olur hem taze olur hem de ucuz olur. Vatandaşlarımızı her zaman pazarımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.