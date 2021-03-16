Kazakistan, uranyum ürünleri üretmeyi hedefliyor

Kazakistan Enerji Bakanlığı, sadece doğal uranyum üretimi ve tedarikiyle değil katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimiyle ilgilendiklerini açıkladı.

Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev, Başbakan Askar Mamin başkanlığında toplanan haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkesinin uranyum sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi.

YILLIK URANYUM ÜRETİMİ 19.5 BİN TON

Kazakistan'da yıllık uranyum üretiminin 1997'deki 796 ton seviyelerinden şu an 19 bin 500 tona çıktığını kaydeden Nogayev, ülkesinin 2009’dan bu yana da doğal uranyum üretiminde dünyada birinci sırada yer aldığını ifade etti.

"BİR DİKEY NÜKLEER YAKIT DÖNGÜSÜ KOMPLEKSİ YAPILACAK"

Nogayev, "Şu anda Kazakistan sadece doğal uranyum üretimi ve tedariki ile değil, katma değeri yüksek uranyum ürünleri üretimi ile de ilgileniyor. Bu amaçla, bir dikey nükleer yakıt döngüsü kompleksi yapılması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

(İran'daki uranyum tesisinden bir görüntü)