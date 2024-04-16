KDV düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, bazı işletmeler tarafından hizmetlerini, et, su ve meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek suistimal edildiği tespit edilmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki Katma Değer Vergisi (KDV) istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı.
Taslağa göre, lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.
Ancak bu durum sosyal medyada "KDV'ye zam geliyor" şeklinde paylaşıldı.
Söz konusu yanlış anlaşılmaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.
"KDV oranlarında artış yapmadık"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.
Zam haberleri yalanlandı
Öte yandan sosyal medyada çıkan yalan haberlerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de bir paylaşımda bulundu..
İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak.” iddiası doğru değildir.
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı ile KDV oranlarında herhangi bir artış yapılması söz konusu değildir.
Gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 1 iken, yeme içme sektöründe KDV oranı yüzde 10'dur.
Ancak, yeme içme sektöründe bulunan bazı lokantaların oran farklılığını istismar ettiği ve rekabet eşitliğini bozduğu tespit edilmiştir.
Lokanta veya kafelerin, yeme içme hizmeti karşılığında yüzde 10 KDV hesaplaması gerekirken, bu hizmet yerine tıpkı bir market gibi et, su, meyve suyu gibi ürünleri satmış göstererek yüzde 1 oranında KDV hesaplayarak fiş veya fatura düzenlediği görülmüştür.
Gelir İdaresi Başkanlığı, yanlış uygulamaların ve suistimallerin önüne geçmek ve bu konuda tarafların tereddütlerini gidermek amacıyla konuya açıklık getiren bahse konu Tebliğ taslağını hazırlamış ve internet sitesinde yayınlamıştır.
KDV oran değişiklikleri, Kanunun verdiği yetki çerçevesinde sadece Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılabilmekte olup herhangi bir Tebliğ ile yapılamamaktadır.
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