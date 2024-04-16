KDV düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama Hazine ve Maiye Bakanı Mehmet Şimşek "KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz" dedi..

AA & Ensonhaber

Temel gıdada KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi, bazı işletmeler tarafından hizmetlerini, et, su ve meyve suyu gibi gıda malzemesi satışı göstererek suistimal edildiği tespit edilmişti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gıdadaki Katma Değer Vergisi (KDV) istismarının önüne geçmek ve bu konudaki tereddütleri gidermek için taslak hazırladı.

Taslağa göre, lokantalar ve kafeler sattığı yiyecek ve içecekte de KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak.

Ancak bu durum sosyal medyada "KDV'ye zam geliyor" şeklinde paylaşıldı.

Söz konusu yanlış anlaşılmaya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi.

"KDV oranlarında artış yapmadık"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz.

Zam haberleri yalanlandı

Öte yandan sosyal medyada çıkan yalan haberlerle ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de bir paylaşımda bulundu..

İddiaların doğru olmadığı vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: