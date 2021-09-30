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    KDV ve stopaj oranlarının indirimi bugün sona eriyor

    Bazı mal ve hizmetlerde KDV ve stopaj indirimi uygulanmıştı. Bu uygulamalar bugün sona eriyor.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2021 - 08:38
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    KDV ve stopaj oranlarının indirimi bugün sona eriyor

    Koronavirüs salgınının ekonomiye olan olumsuz etkilerini giderebilmek için Hazine'nin desteklediği KDV ve stopaj indirimlerinde son güne gelindi.

    1 EKİM’DEN İTİBAREN ARTACAK MAL VE HİZMETLERİN ORANLARI

    Bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV ve stopaj indirimi tarihinde eğer uzatmaya gidilmezse 1 Ekim’de oranlar şu şekilde çıkacak:

    KDV ve stopaj oranlarının indirimi bugün sona eriyor #1

     

    Konaklama yüzde 1’den yüzde 8’e,

    Yeme içmede yüzde 1’den yüzde 8’e,

    Berber ve kuaförler yüzde 8’den yüzde 18’e,

    Bakım onarım yüzde 8’den yüzde18’e,

    Yolcu ve taşımacılık yüzde 8 den yüzde 18’e,

    İşyeri kiralama yüzde 8’den yüzde 18’e,

    Diğer kiralamalar (stopaj usulü) yüzde 10’dan yüzde 20’ye.

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