Kefaletlerde bir esneklik daha tanındı

Kefaletlerde bir esneklik daha tanındı

Kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde, kullanıcıların vergi ve SGK borcunun olmaması şartına sağlanan istisna süresi 31 Aralık 2020'den, 1 Temmuz 2021'e kadar uzatıldı.

Kredi garanti kurumları, kefarette borçluluk durumuna bakma süresini uzattı

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KEFALETLERDE 1 TEMMUZ'A KADAR, BORCU YOKTUR YAZISI İSTENMEYECEK

Buna göre, kredi garanti kurumları tarafından verilecek yeni kefaletlerde 1 Temmuz'a kadar, kullanıcının vergi dairesine ve SGK'ya vadesi geçmiş borcunun olmaması, varsa bu borcun kefaletle sağlanan krediden, borcun yüzde 20'sini aşmaması şartıyla öncelikli ödenmesi şartı aranmayacak.

Daha önce bu tarih, 31 Aralık 2020 olarak belirlenmişti.