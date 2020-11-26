Kemah’ta ceviz bahçesi yatırımları büyüyor

Erzincan'ın ilçesi Kemah’ta yaklaşık 100 dekarlık bir alan daha Havza Bazlı Kapama Meyvecilik projesine dahil edilerek, üretim alanı genişletildi.

Kemah’ta ceviz yetiştiriciliği ile önemli bir yere sahip.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından sağlanan yüzde 70 hibeli kaynak ile yürütülen proje kapsamında 350 fidan dikimi gerçekleşti.

“KEMAH CEVİZİNİN EKİM SAHASINI VE ÜRETİMİNİ ARTIRMAK AMACIMIZ”

Her yıl Kemah ilçesine yapılan yatırımlar sayesinde hem ilçe, hem de ilin ekonomisine önemli katkılar sağlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, “Kemah cevizinin ünü ilimiz sınırlarını çoktan aşmış ve aranan bir ceviz türü haline gelmiştir. Verim ve kalite açısından üreticilerimizi, tadı ve aroması ile tüketicileri memnun eden Kemah cevizinin ekim sahasını ve üretimini artırmak müdürlüğümüzün en önemli amaçlarından biri.” dedi.